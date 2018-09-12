Луганский форпост: О героических защитниках аэропорта в Луганске сняли фильм. Новости

Кинокомпания «МПЦ "ФОР-ПОСТ"» представила Госкино завершенное производство документального фильма режиссера Тараса Ткаченко «Луганский форпост» (рабочее название «300 спартанцев Луганского аэропорта»). Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Госкино.

Проект фильма стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку размером 2 998 050 грн., что и составляет общую стоимость производства фильма. Режиссером и автором сценария картины является Тарас Ткаченко, продюсер фильма – Александр Дриз.

Героическая оборона Луганского аэропорта стала одним из первых полномасштабных сражений на востоке Украины. Именно здесь был похоронен миф о том, что Украину будет легко покорить, уничтожены мечты НВФ об «авиации ЛНР», а главное – российские наемники начали бояться украинских солдат.

По словам автора фильма Тараса Ткаченко, написать своеобразный дневник тех событий было важно не только для того, чтобы отдать дань первым погибшим и героям войны, которая до сих пор продолжается. «Это нужно было для того, чтобы исследовать анатомию оккупации и предательства изначально и показать миру: есть необъявленное вероломное вторжение, имеем живых свидетелей, доказательства и хронологию событий. Человеческая память имеет свойство выветриваться. К сожалению, почти нет документов той поры, но есть устная история, и это важное доказательство. Ее нужно выхватить, зафиксировать и сохранить», – сказал Ткаченко.

Релиз фильма запланирован на ноябрь-декабрь 2019 года.