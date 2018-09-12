Сводка из зоны ООС за 11 сентября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 33 обстрела украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования дважды применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В ходе боевых действий в течение суток 4-ро военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один из них от полученных тяжелых ранений скончался. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Екатериновка, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Каменка, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино. НВФ вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное, а из миномета калибром 120 мм – около Широкино на мариупольском направлении. Также вечером в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении несколько опорных пунктов были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты.

С начала текущих суток противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил. 2 обстрела зафиксировано на луганском направлении вблизи Крымского, остальные – на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Водяное. Во всех случаях противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 23 раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 187 единиц. Под обстрелами ВСУ оказались аэропорт, село Спартак, поселки Трудовские, Старомихайловка на окраинах Донецка, Горловка и ее поселки – Зайцево, Доломитное, Байрак, шахты им. Гагарина, также поселок Минеральное в окрестностях Ясиноватой, села Саханка, Новая Таврия, Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.), Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.). В результате обстрела сгорел жилой дом в поселке Доломитное на севере Горловки».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины", обстреляв населенный пункт Михайловка. ВСУ использовали станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. В результате попадания снарядов получили повреждения дом и дворовые постройки по ул. Котляревского».