В «ДНР»: В Донецке столкнулись тепловоз и легковой автомобиль. Новости

Во временно неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП: тепловоз столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Авария произошла 11 сентября в 22:57 в Киевском р-не Донецка, на железнодорожном переезде на пр. Партизанском. В результате столкновения тепловоза «ТЭМ-2» с легковым автомобилем «ВАЗ-2106» пострадала пассажир автомобиля – женщина 1990 года рождения.

В пресс-службе утверждают, что сотрудники «МЧС» совместно с работниками «скорой помощи» оказали первую доврачебную помощь пострадавшей. Женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали.

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