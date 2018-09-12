Военный эксперт назвал блокаду Азовского моря актом войны со стороны России. Новости

Экономическая блокада со стороны России на морском пространстве Украины, в частности, в Азовском море является актом войны. Об этом заявил политический и военный эксперт Алексей Арестович.

«Это классическая морская экономическая блокада, которая является актом войны. Это война не военными средствами, но эти действия на море – морская блокада, согласно закону Украины об обороне, являются одним из видов военной агрессии против нас», – сказал он.

«Украинская сторона отвечает соответственно: начиная с переброски группировки катеров, заканчивая усилением международного военно-технического сотрудничества, обращением в международные инстанции, в суд ООН», – добавил Арестович.

Он также считает, что за усиление и введение новых санкций Россия будет мстить эскалацией вооруженного конфликта на Донбассе.

По мнению другого военного эксперта Олега Старикова, Украина должна принять меры по обороне Азовского моря, иначе Россия его аннексирует, как АР Крым.

Ранее сообщалось, что, как заявил командующий ВМС Игорь Воронченко, в Азовском море могут создать базу Военно-морских сил Украины.

Напомним, что в России угрожают направить в Азовское море Черноморский флот.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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