«Моторола», Захарченко и «Гиви» уже не мешают продлить закон об особом статусе Донбасса, – мнение. Новости

Заявления о проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» связаны с продлением закона об особом статусе Донбасса, который в Верховной Раде Украины будут рассматривать этой осенью. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«18 октября заканчивается срок действия закона об особенностях местного самоуправления. И парламент, и президент Украины предложили продлить действие этого законопроекта еще на один год. В прошлом году этот законопроект принимался под крики, дымовые шашки и прочее от наших альтернативно одаренных депутатов из некоторых фракций. Объявление "выборов" [в "ДНР" и "ЛНР"] – это чтобы создать такой фон, чтобы процесс пролонгации этого закона стал тяжелее для украинской власти», – сказал он.

По его словам, если закон об особом статусе не продлят, «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» не отменят. «Этот фактический срыв Минских договоренностей попробуют "повесить" на Украину. Но, мне кажется, что "выборы", скорее всего, не состоятся, потому что они именно для этого и запланированы – чтобы сорвать этот законопроект», – считает Гримчак.

«У нас достаточно значительное количество пророссийских сил [в парламенте], которые работают открыто на РФ, работают тайно, но, я думаю, Рада должна продлить [закон об особом статусе Донбасса]. За год действия этого закона ничего не изменилось. Все разговоры о федерализации и автономизации, о "Мотороле", Захарченко и "Гиви", как-то рассосались за последний год, хотя некоторые особенно упорно продолжают повторять сказки РФ. В данном случае это будет тест на разумность нашей Верховной Рады», – добавил замминистра МинВОТ.

Ранее сообщалось, что 7 сентября в «ДНР» заявили о назначении «временно исполняющего обязанности главы республики» – им стал «председатель парламента» Денис Пушилин, сменивший назначенного «и. о. главы ДНР» после смерти Александра Захарченко Дмитрия Трапезникова. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили дату «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Напомним, 31 августа в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. «И.о. главы ДНР» стал Дмитрий Трапезников. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

В «ДНР» в покушении на Захарченко подозревают одного из его охранников и обвиняют украинские спецслужбы. В СБУ сообщили, что гибель «главы ДНР» может быть результатом внутренних криминальных конфликтов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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