Передали не только деньги, но и ответственность: Гройсман о проверках ремонта дорог. Новости

В этом году на строительство и реконструкцию дорог в Украине было выделено 47 млрд грн, целенаправленно ли их используют в регионах, проверят аудиторы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 сентября, в ходе заседания Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Из этих 47 млрд грн 11 млрд грн мы передали местным органам власти, чтобы там, на местах, была проведена соответствующим образом качественная работа. Нужно понимать, что мы передали не только деньги, но и ответственность», – сказал он.

По его словам, в некоторых регионах нарушают технологии ремонта или неэффективно используют выделенный финансовый ресурс, что отражается на качестве дорог.

«Поэтому было поручение Государственной аудиторской службе проверить каждую область, каждую дорогу… Через несколько недель мы получим уже окончательный отчет, который будет основанием для направления материалов в правоохранительные органы Украины», – заявил Гройсман.

Премьер-министр добавил, что нарушения, которые обнаружат в регионах в сфере ремонта дорог, он озвучит публично.

Как сообщалось ранее, в Сватово (Луганская обл.) полсотни людей 10 сентября провели акцию протеста – блокировали проезд транспорта на государственной трассе Чугуев – Меловое. Пикетчики говорят, что прибегли к таким действиям, чтобы привлечь внимание к несоответствующему состоянию дорог, которые пролегают по городу во всех направлениях. Обещают, если власть не отреагирует, через 10 дней акция будет бессрочной.

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