После конфликта на Донбассе на Харьковщине интенсивность связей с РФ значительно уменьшилась, – аналитик. Новости

После начала конфликта на Донбассе в Харьковской области интенсивность связей с Россией значительно уменьшилась. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала аналитик центра «Carnegie Europe» Наталья Шаповалова.

По ее словам, восток Украины, в частности, Харьковская область, не так уж отличается от остальных регионов государства. «То есть проблемы, которые существуют на Харьковщине, они отзеркаливают то, что происходит в остальной части страны. Имею в виду проблемы с верховенством права, самоуправлением и коррупцией», – сказала Шаповалова.

В то же время, и географическое расположение, и историческое наследие влияют на регион, как влияет и конфликт на Донбассе. Как сообщила аналитик, российский фактор был и остается для региона очень важным. До начала военного конфликта на Донбассе в Харьковской области была очень высокая интенсивность связей с РФ – не только отношения людей, но и торговля, продажа товаров, перемещение через границу. Сейчас, по словам аналитика, эта интенсивность значительно уменьшилась, в отдельные периоды доходя до минимума. «Многие местные эксперты нам говорили: до конфликта у нас не было границы с Россией, теперь же она закрыта», – сказала Шаповалова.

Эксперт отметила, что и до 2014 года этот процесс уменьшения происходил, однако после начала военного конфликта на Донбассе он значительно ускорился.

Шаповалова сообщила, что в 2014 году Харьковская обл. была третьей после Донецкой и Луганской, где многие люди поддерживали интеграцию в евразийские структуры. Сейчас же многие люди избегают ответов на подобные вопросы, выступают за нейтральность Украины в геополитике. «Проевропейские настроения в регионе не возросли», – отметила она.

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