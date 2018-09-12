На ситуацию с безопасностью на Харьковщине влияет близость зоны конфликта, – аналитик. Новости

Харьковская область находится недалеко от зоны конфликта на Донбассе, и есть определенный незаконный оборот оружия с этой территорией. И, хотя ситуация с безопасностью на Харьковщине по сравнению с 2014-2015 годами нормализовалась, все же есть неединичные случаи использования оружия, что влияет на ситуацию с безопасностью в целом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала аналитик центра «Carnegie Europe» Наталья Шаповалова.

По ее словам, аналитики отслеживали ситуацию с безопасностью в Харьковской области. Шаповалова напомнила, что в 2014 году была попытка установить «республику», кроме того, граница с Россией находится достаточно близко, и линия фронта тоже. «Это тоже сказалось на ситуации. Было много случаев в 2014-16 годах политического насилия, взрывов, перестрелок, которые также приводили к раненым и убитым среди мирного населения, которые СБУ квалифицировала как теракты», – сказала она.

Сейчас же, считает аналитик, происходит определенная нормализация ситуации в Харьковской области. «Хотя из-за того, что есть такой определенный "свободный" оборот оружия с зоной конфликта, – это тоже сказывается на том, что есть неединичные случаи использования оружия», – сообщила Шаповалова.

Кроме того, по ее словам, на ситуации с безопасностью сказывается наличие военных объектов на территории области. В частности, аналитик отметила, что, к примеру, взрывы на военных складах тоже повлияли на гражданское население. «То есть, можно сказать, что ситуация по сравнению с 2014-15 годами стабилизировалась, однако определенное напряжение существует», – подытожила она.

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