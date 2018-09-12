Волкер считает «выборы» в «Л-ДНР» нарушением Минских соглашений. Новости

«Выборы» в «Л-ДНР» – это нарушение Минских соглашений. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает «Deutsche Welle».

Несмотря на убийство «главы ДНР» Александра Захарченко, «власти ДНР» готовятся к «выборам» в ноябре. Это, по мнению Волкера, является нарушением Минских соглашений. «Убийство (Захарченко – прим. ред.) служит еще одним индикатором, если в нем еще была необходимость, указывающим на то, что востоку Украины нужно вернуть мир и безопасность. Присутствие российских военных и продолжающийся конфликт создали огромные трудности для миллионов человек. Убит был не один, а уже свыше 10 тыс. человек. Свыше 1,5 млн оказались в положении беженцев, а те, кто по-прежнему живут в регионе, вынуждены сталкиваться с серьезными гуманитарными последствиями из-за конфликта», – отметил представитель Госдепа.

«Что касается Минских соглашений, то да, есть несколько проблем: первая – это оккупированная территория. Вы не можете проводить выборы в зоне, в которой нет базовой безопасности. Помимо этого, территориальные единицы, о которых мы говорим, так называемые "Донецкая и Луганская народные республики", не имеют будущего в рамках Минских соглашений, у них нет места в украинском конституционном порядке», – добавил он.

Как рассказал Волкер, если следовать логике минских документов и восстановлению контроля Украины над этими территориями, то «эти образования должны исчезнуть». «Так что организация выборов – нелегитимное действие само по себе, во-первых из-за вопросов к безопасности, но и потому, что эти территориальные единицы не должны существовать. Когда появится безопасность, то должны проводиться выборы мэров и глав областных администраций и так далее», – подытожил он.

Ранее сообщалось, что 7 сентября в «ДНР» заявили о назначении «временно исполняющего обязанности главы республики» – им стал «председатель парламента» Денис Пушилин, сменивший назначенного «и. о. главы ДНР» после смерти Александра Захарченко Дмитрия Трапезникова. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили дату «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Напомним, 31 августа в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. «И.о. главы ДНР» стал Дмитрий Трапезников. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

В «ДНР» в покушении на Захарченко подозревают одного из его охранников и обвиняют украинские спецслужбы. В СБУ сообщили, что гибель «главы ДНР» может быть результатом внутренних криминальных конфликтов.

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