Хозяева жизни: В Донецке из-за пешеходов-«военных» едва не произошло ДТП (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке «военные» переходили дорогу в неположенном месте, рискуя попасть под колеса проезжавшего авто. Проезжавший автомобиль не пропустил их, из-за чего участник незаконных вооруженных формирований в форме ударил автомобиль ногой по бамперу. Ситуацию зафиксировала камера. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Участники НВФ в форме переносили через дорогу автозапчасть – жесткую сцепку, даже не посмотрев по сторонам, к грузовому авто. Авто также было припарковано не по правилам. Проезжавший мимо водитель легкового авто не остановился посередине дороги, чтобы пропустить их, и чуть не сбил «военных», которые не собирались останавливаться. В то время, когда автомобиль проезжал мимо «военных», один из них сапогом попытался ударить авто.

«Считаю, что военные не правы, перехода нет, а наличие жесткой сцепки в руках не дает им преимущества (хоть и нелегкая она, наверно). Но, наверно, чувствуют свою безнаказанность», – написал автор поста.

Некоторые дончане считают, что «военный» не замахнулся, а все же ударил авто. «По бамперу сапогом е**нули, за то, что не пропустил вояк со сцепкой в руках», – считает Ярослав.

Мнения дончан разделились. Одни считают, что водитель в нарушение правил должен был пропустить «военных» или хотя бы притормозить:

Юрий: «Раз несут, значит надо, а не по своей прихоти, мог бы остановиться и пропустить»;

«Donbass Mobile»: «Мог бы и притормозить чутка».

Дончане пишут также о том, что водитель должен всегда действовать так, чтобы избежать аварии. «Не правы, конечно, но водитель обязан быть внимательнее и не совершить ДТП», – считает Ольга.

При этом многие жители Донецка высказывают недовольство поведением «военных» на дороге:

«Мексик»: «Очередное б**ло в форме»;

Иван: «Раздайся, море – г**но плывет»;

Никита: «В правилах же ж написано: уступить дорогу человеку с жесткой сцепкой в руках»;

Серега: «С**а, хозяева жизни, надо выйти и этой сцепкой по ногам, чтобы оно знало, где машины ставить, где переходить надо, в каком виде за рулем ездить надо и т.д. и т.п.»;

Максим: «Как же они достали!»;

Андрей: «Пи****сы!».

Дончане пишут, что «военные» ведут себя нагло не только на дороге. «А я еще был на станции переливания крови, как раз в одной очереди с вояками, ох и джентльмены, мат на мате… и тут же пристают к девушкам из очереди, ор на всю больницу, пока старлей не пришел и не рявкнул», – рассказывает Александр.

Читайте также: