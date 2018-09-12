С какими проблемами сталкиваются украинские саперы в ходе разминирования на Донбассе. Новости

В зоне проведения операции Объединенных сил, несмотря на ежедневные работы по разминированию территории, остаются актуальные проблемы в сфере проведения таких работ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 сентября, в ходе брифинга в Краматорске рассказал начальник отдела пожарной безопасности Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алексей Самисько.

«От взрывоопасных предметов продолжают страдать мирные жители. В 2017 году от них погибли 8 человек, в том числе один ребенок, также были травмированы 9 человек, в том числе двое детей», – сказал он.

По его словам, для технических подразделений ГСЧС сегодня остается актуальным вопрос отсутствия карты минных полей. «Составить подобные карты – очень проблематично, поскольку специалисты не всегда имеют доступ к заминированной территории, особенно это касается "серой зоны"», – продолжил Самисько.

«Подразделения ГСЧС ежедневно проводят работ по очищению территории от взрывоопасных предметов. С начала обострения социально-политической обстановки выявлено, извлечено и уничтожено 107 тыс. 610 единиц взрывоопасных предметов разного веса и разного калибра. Проверено на наличие взрывоопасных предметов 734 домов и сооружений, проверена территория общей площадью 19 тыс. 540 га, проверены участки акватории общей площадью 37,5 га», – добавил представитель ГСЧС.

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