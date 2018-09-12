Сколько времени нужно для разминирования Донбасса, – мнение. Новости

Сколько времени может понадобиться для разминирования Донбасса сейчас сказать не может никто. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 сентября, в ходе брифинга в Краматорске заявил начальник отдела пожарной безопасности Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алексей Самисько.

«В процессе разминирования сейчас мы находим еще и артснаряды времен Второй мировой войны. Когда она была, все прекрасно знают, а сейчас еще боевые действия [на Донбассе] не закончились, поэтому очень долго разминирование будет длиться», – сказал он.

«Точную дату, сроки никто не скажет. Пока не закончатся боевые действия, под юрисдикцию Украины не вернется вся наша земля, никто не скажет, сколько нужно времени на разминирование. Нужно провести анализ всего этого: визуализацию, выезды на места, тогда может быть какая-то оценка», – добавил Самисько.

Он также сообщил, что в зоне проведения операции Объединенных сил, несмотря на ежедневные работы по разминированию территории, остаются актуальные проблемы в сфере проведения таких работ. Главная проблема – отсутствие карт минных полей и доступа на заминированную территорию.

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