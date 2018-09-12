Ситуация в пунктах пропуска днем 12 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Helena: «13:17. На "Каргилле" в сторону Курахово авто дальше моста, перед мостом в 3 ряда, движения нет».

КПВВ «Новотроицкое»:

Анна: «10:48. Еленовка – машин 100, льгота 10, пеших человек 100, много и еще 6 автобусов. В Донецк машин 10 всего»;

Анна: «11:11 "Перлына" – машин 50, а пеших человек 300 в Волноваху.... Толпа»;

Сергей: «11:11. Еленовка: с 6 утра доехали от третего туалета до первого. Основная до — третьего, льгота 10 -15 машин»;

Ираида: «11:21. В Донецк из Новотроицка все блокпосты за час. Из Донецка в Мариуполь в Еленовке – до третьего туалета . На "Перлыне" в Мариуполь машины в два ряда, штук 80. Пеших на "Перлыне" много в сторону Мариуполя»;

Сергей: «11:43. Еленовка: основная между первым и вторым туалетом льгота одна»;

Сергей: «12:52. Еленовка: основная между 2 и 3 туалетом»;

Станислав: «13:03. Еленовка из Донецка – между 2 и 3 туалетом, льгота 5. В Донецк – сразу на проверку. "Перлына" из Донецка: пеших около 100»;

Станислав: «13:23. Новотроицкое из Донецка: сразу на проверку. В Донецк около 15 авто»;

Анна: «13:53. На "Перлыне" по-прежнему человек 200 пеших, не меньше. 3 часа заняло прохождение "Перлыны" и Новотроицка пешком»;

Татьяна: «14:09. В Донецк в Новотроицком машин очень много, стоят за мостом».

КПВВ «Гнутово»:

Роман: «10:10. В Октябре сегодня машин много, но работают хорошо. В Пищевике около 70 авто»;

Роман: «10:28. Пищевик: за полчаса двинулась только льгота – основная без движения».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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