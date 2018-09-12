Сколько украинских саперов и как разминируют сейчас Донбасс. Новости

В Донецкой области с участием сотрудников ГСЧС не было зафиксировано случаев предотвращения терактов, но намеренное минирование объектов гражданской инфраструктуры может быть в «серой зоне» и в зоне ведения боевых действий на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 сентября, в ходе брифинга в Краматорске рассказал начальник отдела пожарной безопасности Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алексей Самисько.

«Штат укомплектован: и людскими ресурсами, и автотранспортом. На две области – Луганскую и Донецкую у нас 90 человек личного состава и 40 единиц техники», – сказал он.

По его словам, случаев предотвращения терактов на объектах гражданской инфраструктуры в Донецкой области не было, были ложные вызовы. «Были вызовы, что заминирована школа, заминирован суд, роддом и т. д. Но по факту – приезжаем, проводим обследование и не подтверждается такая информация, тогда уже подключается Национальная полиция – ищут заявителя и привлекают его к ответственности. У нас таких случаев не было, что мы приехали и да, действительно, стоят растяжки, которые поставили умышленно», – сообщил Самисько.

«Может быть, это существует в серой зоне, там, где происходит передвижение войск и так далее, но там этим занимаются военные. У них есть свои саперы, а если им нужна наша помощь, они могут нас привлечь, и мы проведем те или иные мероприятия. Но, как правило, они справляются», – добавил он.

Представитель ГСЧС также сообщил, что в зоне проведения операции Объединенных сил, несмотря на ежедневные работы по разминированию территории, главная проблема – отсутствие карт минных полей и доступа на заминированную территорию, поэтому сказать, сколько времени нужно для полной очистки Донбасса от мин никто пока не может.

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