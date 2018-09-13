В «ДНР» обсуждают, каких учебников не хватает в школах . Новости

На временно неподконтрольной украинским властям территории Донетчины детям в школах не хватает учебников. Родители вынуждены распечатывать учебники по украинскому языку, по биологии и другие. Кроме того, родители должны найти «учебник экономической географии ДНР» для 9 класса. Так как такой книги не существует, в школах предлагают скачивать в интернете и «учебник», и «практические задания». Об этом местные жители пишут в соцсетях.

Родители пишут, в каких классах и каких учебников не хватает:

«Varyavareshka»: «Макеевка. Распечатывает учебник по украинскому языку для 3-го класса с флешек»;

Василиса: «Биологии за 7 класс нет»;

Аида: «В 11-м ввели правоведение, но, естественно, учебники еще не выпустили».

Также жители неподконтрольной части Донетчины задаются вопросом, куда делись те учебники, что были:

«Illusion of life‏»: «Интересно, куда они учебники дели, которые были?»;

«Varyavareshka»: «Честно говоря, у меня тот же вопрос, сама я так, вскользь, просмотрела, вполне нормальный учебник, возможно, он соответствует программе обучения в Украине».

Кроме того, люди пишут о том, что для 9-го класса нужен «учебник по экономической географии ДНР»:

Алена: «У учеников 9-х классов ДНР нет учебников по экономической географии ДНР. Детям нужно распечатывать самим из интернета и доморощенные учебники от ученых ДНР, и практические задания»;

Василиса: «А какая экономическая тут у нас география??»;

Алена: «Ну так и я о том же… Позорище»;

«Mokshaland‏»: «Так это и есть урок, где изучается, где бумагу взять подешевле, купить тонер или заправить картридж... Кто потратил меньше и прошел меньше путь, получит лучшую оценку. Экономика и география: 2 в 1».

Люди жалуются и на уровень образования. «Само образование в ДНР хуже даже советского», – пишет «Чип и Дейл».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» издали собственные учебники по украинскому языку.

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