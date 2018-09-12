«Укрзализныця» завершила первый этап реконструкции участка «Пологи – Камыш-Заря». Новости

«Укрзализныця» завершила строительство разъезда на 327 км перегона «Магедово – Камыш-Заря». Таким образом компания полностью завершила первый этап реализации проекта по реконструкции участка «Пологи – Камыш-Заря». Это позволит значительно увеличить пропускную способность на мариупольском направлении. Об этом сообщил и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, сегодня, 12 сентября, передает пресс-служба ведомства.

«Интенсивно реализуем проект по реконструкции участка "Пологи – Камыш-Заря", в прошлом году начали с путевого развития станции "Камыш-Заря"», – отметил Евгений Кравцов.

На этой неделе комиссией «Укрзализныци» разъезд был принят в эксплуатацию. Как сообщил председатель комиссии, директор регионального филиала «Приднепровская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» Николай Кужавский, приднепровские железнодорожники выполнили значительные объемы путевых и монтажных работ, сохраняя движение поездов на мариупольском направлении.

В частности, на месте строительства разъезда путейщики проложили два приемоотправочных пути общей протяженностью 2,4 км, 4 стрелочных перевода и 2 сбрасывающих остряка, выполнили необходимые отделочные работы – балластировка, рихтовка, выправка и т.п. Для оборудования путей и стрелочных переводов разъезда устройствами СЦБ на 327 км были установлены и оборудованы транспортабельные модули и необходимое полевое оборудование.

Специалисты хозяйства сигнализации и связи включили и отрегулировали устройства радиосвязи, оповещения, микропроцессорной централизации, светофоры. Разъезд получил современное освещение.

Также в пресс-службе напомнили, что в ноябре 2017 года железнодорожники уложили на стыковой станции «Камыш-Заря» один приемо-отправочный путь и 2 стрелочных перевода, в апреле 2018 – еще 2 дополнительных пути и 7 стрелочных переводов, что расширило возможности подвоза и подачи поездов на мариупольском направлении до 21 поезда в сутки.

Как сообщалось ранее, в улучшение железнодорожного сообщения Мариуполя с другими городами Украины в этом году инвестируют порядка 100 млн грн.

Напомним, ранее в Мариуполе планировалось строительство транспортного хаба – пересадочного узла, который объединил бы аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзалы. Расстояние между этими объектами должно было бы быть минимальным.

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