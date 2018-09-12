Тимофеев и Трапезников стали персонами нон-грата в «ДНР». Новости

Российские кураторы приняли решение по поводу судьбы «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева («Ташкент»), а также «врио экс-главы ДНР» Дмитрия Трапезникова. Об этом сообщает российский пропагандист Александр Чаленко на своей странице в социальных сетях.

«Все, ни Ташкент, ни Трапезников в ближайшие годы не попадут на территорию ДНР. В ближайшие годы туда не попадет и [советник "главы ДНР"] Казаков. Это решение окончательное», – пишет Чаленко

Он также сообщает, что «именно Ташкента и Трапезникова обвиняют в тотальном финансовом, экономическом и политическом беспределе, распиле и коррупции».

Отвечая на вопрос в обсуждении, будет ли Тимофеев и Трапезников спокойно жить в России, Чаленко сообщает, что не знает этого.

Ранее сообщалось, что «министерство налогов и сборов ДНР» по личному распоряжению его руководителя Александра Тимофеева присвоило собственность одного из крупнейших предприятий в сфере агро-промышленного комплекса «республики» – ООО «Колос Д» – на сумму более 850 млн руб.

Напомним, что 7 сентября в «ДНР» заявили о назначении «временно исполняющего обязанности главы республики» – им стал «председатель парламента» Денис Пушилин, сменивший назначенного «и. о. главы ДНР» после смерти Александра Захарченко Дмитрия Трапезникова.