РФ не делает ничего, чтобы вернуть мир на Донбасс, – Волкер. Новости

Россия не готова к действиям по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер накануне своего визита в Киев на этой неделе для того, чтобы принять участие в 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии, «Deutsche Welle».

Волкер, в частности, сообщил, что пытается «сфокусироваться на решении очень узкого вопроса о нелегальной оккупации части украинской территории со стороны России» и пытается «создать условия, при которых Россия решит, что хочет эту оккупацию прекратить».

«Российская сторона, в принципе, не готова к действиям, в этом-то и проблема. Они едва ли сделали что-то в последние несколько лет, чтобы попытаться вернуть региону мир и безопасность. Но они продолжают винить Украину, напоминая, что конфликт происходит на украинской территории. Но ведь не Украина пришла на российскую территорию – это россияне находятся на украинской территории», – сказал Волкер.

«Я думаю, что россияне, судя по всему, решили, что в настоящий момент не будут предпринимать новых попыток мирного урегулирования, а будут ждать результатов выборов в Украине в следующем году. В результате мы не видим ничего нового, кроме постоянных обвинений в адрес других и ухода от переговоров», – отметил спецпредставитель.

Ранее сообщалось, что Волкер считает, что «выборы» в «Л-ДНР» – это нарушение Минских соглашений.

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