Без суда и следствия: «Экс-советник» Захарченко подтвердил, что в «ДНР» расстреливали людей . Новости

В «ДНР» за контрабанду наркотиков расстреливали людей. Об этом заявил «экс-советник» ликвидированного «главы ДНР» Захарченко Александр Казаков в эфире российского радио «Mediametrics Live».

На прямой вопрос ведущей – «Вы расстреливали людей за контрабанду наркотиков?» – Казаков ответил: «Если было доказано, что человек занимался контрабандой наркотиков, да. Были таки случаи».

Отсутствие следствия Казаков пояснил «законами военного времени». «Военное время, а как шло следствие в 1941 году в Москве?», – ответил Казаков, согласившись, что «ошибки были, но их немного». «Но война, вы же поймите», – сказал «экс-советник главы ДНР».

Он также уточнил, что подобные случаи, в частности, были летом 2014 года в Славянске.

Ранее сообщалось, что российские кураторы приняли решение по поводу судьбы «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева («Ташкент»), «врио экс-главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, а также Александра Казакова.

Напомним, что в «ДНР» высшей мерой наказания является смертная казнь (расстрел). Уже вынесено несколько таких «приговоров». В частности, смертный приговор вынесли мужчине, который изнасиловал и убил ребенка. Однако сейчас в «республике» отсутствует порядок исполнения такого «наказания».

При этом «уголовный кодекс ЛНР» не предусматривает применение смертной казни, высшей мерой наказания здесь является пожизненное лишение свободы. По состоянию на май 2017 года в «ЛНР» было вынесено 5 приговоров о пожизненном заключении.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам российского «Mediametrics Live».

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