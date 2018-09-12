Волкер не считает, что переговоры в Нормандском формате зашли в тупик. Новости

Переговоры в «Нормандском формате» с участием Германии, Франции, Украины и России не зашли в тупик после ликвидации «главы ДНР» Захарченко. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер накануне своего визита в Киев на этой неделе для того, чтобы принять участие в 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии, «Deutsche Welle».

«До сих пор я поддерживал контакты со своим российским коллегой (по этому формату переговоров – прим.). Мы не согласны по очень принципиальным вещам, но тем не менее мы по-прежнему поддерживаем контакт. Насколько я знаю, французские и немецкие коллеги тоже остаются на связи (с российским партнером по переговорам – прим.)», – сказал Волкер.

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров в «Нормандском формате», но сейчас собираться на переговоры по Донбассу «неуместно».

Читайте также: