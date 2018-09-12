Фиксация обстрелов и «окна тишины»: Как работает СММ ОБСЕ на Луганщине (Видео). Новости

В Луганской области на сегодня в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ работают 153 сотрудника в Северодонецке и 159 – во временно неподконтрольном украинской власти Луганске. За последние 2 недели Миссия зафиксировала более 130 нарушений. Об этом наблюдатели сообщили на своем официальном сайте. По их данным, с наступлением «школьного перемирия» количество обстрелов уменьшилось. Стреляют в основном ночью или рано утром.

Наблюдатели не только фиксируют обстрелы, но и способствуют временному затишью на линии фронта. «Мы помогаем в установлении локального перемирия. Мы называем его "окно тишины". Используется оно для ремонта инфраструктуры», – рассказал наблюдатель СММ ОБСЕ Марко Дошляк.

Гуманитарную помощь в Станице Луганской ОБСЕ не оказывает. Просьбы жителей наблюдатели адресуют международным организациям, таким как Красный Крест и ООН. «Хоть о людях чуть-чуть думают. Но лучше вообще это все убрать, чтобы люди жили мирно», – считает Всеволод, пересекающий линию разграничения.

Жительница Станицы Луганской Анна – продавец в местном магазине. Рассказывает, сейчас Станицу обстреливают рано утром, до открытия контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). База ОБСЕ находится в 5 км. Наблюдатели работаю круглосуточно. «Ходят, конечно, по территории очень часто, проезжают. Видим постоянно. Чтобы порядок был», – говорит она.

«Люди приезжают сюда на ротацию. Кроме этого, в середине базы установлены блиндажи, которые могут защитить наших наблюдателей в случае эскалации конфликта», – объяснил Марко Дошляк.

Фиксируют обстрелы с помощью специальных веб-камер.

Сегодня на территории Луганской и Донецкой областей работает 10 патрульных баз ОБСЕ. Свои отчеты наблюдатели размещают на официальном сайте, их можно прочитать на русском, украинском и английском языках.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: