Дети Донбасса узнают больше о минной опасности: Для школьников готовят масштабный проект (Видео). Новости

Дети Донбасса узнают больше о минной опасности. Датская группа разминирования готовит масштабный проект в школах Донецкой и Луганской областей. Иностранцы говорят, сегодня восток Украины в числе лидеров наиболее опасных территорий. За 4 года вооруженного конфликта от мин погибли более двух десятков детей.

Так, саперы, работающие в Славянске говорят, что находят не только современные снаряды, но и времен Второй мировой войны. «Со Второй мировой войны очень много боеприпасов неразорвавшихся. Ну, и сейчас вот 4 года как современные боеприпасы. Опасность несет все. Даже маленький взрыватель может оторвать человеку руку», – рассказал сапер Олег Бойцов.

Кроме десятков армейских саперов и сотен поисковиков групп гуманитарного разминирования, ежедневно на Донбассе работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Но, несмотря на это, даже в давно освобожденных городах есть опасные участки. «Человек, сапер вот он поработал немного в 14-м году, где-то, что-то указал, где-то мог забыть. Человеческий фактор. Где-то мог не передать одну из карт или части карты. И все – так информация пошла», – сообщил начальник отдела пожарной безопасности ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Алексей Самисько.

Пострадать от разрыва снарядов больше всего рискуют дети. Поэтому в этом году Датская группа по разминированию реализует в регионе масштабный проект среди школьников. Более 10 тысяч детей получат новые знания о минной опасности. «Будем готовить тренеров, чтобы дети могли сами более корректно и в доступной форме доносить информацию для своих сверстников», – сказала представитель Датской группы по разминированию Аля Сивер.

Датская группа по разминированию работала в нескольких странах Азии и Африки. Теперь свой опыт используют в Украине. «Прямые сравнения нельзя проводить, но многие страны, которые пострадали от войн – это Камбоджа, Мозамбик, Афганистан, Сомали», – говорит руководитель Датской группы по разминированию Генри Лич.

Как сообщалось ранее, сколько понадобится времени, чтобы полностью разминировать Донбасс, пока не знает никто.

Источник: ТК «Донбасс»

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