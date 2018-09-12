В Украине штраф за непристегнутый ремень безопасности хотят увеличить в 17 раз (Видео). Новости

В Украине депутаты хотят заставить пристегиваться в автомобилях водителей и пассажиров. Штраф за непристегнутый ремень безопасности может вырасти в 17 раз.

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Ольга Пересада – водитель с 14-летним стажем. Машину водит почти каждый день. У нее двое детей, которых нужно возить в школу и садик. Говорит, все члены ее семьи ездят только пристегнутыми. «Потому что это правила безопасности. Младший у меня ездит вообще в специальном кресле. Старшая всегда пристегнутая. Ей и рост и вес позволяют ездить впереди, но сзади у нас тоже есть ремень безопасности. Она в любом случае всегда пристегивается. И я пристегиваюсь, и муж пристегивается», – сказала она.

Двухгодовалый сын Ольги ездит в автокресле, а 9-летняя Аня – использует ремень безопасности. По словам девочки, иначе нельзя. «Когда машина может резко остановиться, можно удариться», – сказала она.

Сергей Сапелкин – таксист. За рулем – более 30 лет. Говорит, и он, и его пассажиры всегда пристегнуты. «Как-то видел по телевизору, что лобовое стекло выбивают, если не пристегнуты. А ситуации разные бывают – заставляю», – поделился водитель.

Водитель Елена Козлова инициативу народных депутатов поддерживает. «У нас достаточно безответственные граждане, поэтому они другого не знают и не понимают. Им нужен только кнут, с пряником не получается», – считает она.

По статистике, ремни безопасности минимум вдвое увеличивают шанс выжить в смертельном ДТП. Но пристегиваются за рулем только 15% водителей и 10% пассажиров. Штраф за непристегнутый ремень сегодня – 51 грн. Патрульные считают, для многих эта сумма – не аргумент. «Штраф в 51 грн является не существенным, поэтому водители игнорируют ремни безопасности, используют заглушки, чтобы автомобиль не подавал звуковых сигналов. То есть изменится штраф с 51 грн на сегодня до 850 грн в будущем», – разъяснила пресс-офицер управления патрульной полиции Мариуполя Ольга Артюхова.

С начала года только в Мариуполе патрульные составили почти 900 протоколов за неиспользованные ремни безопасности.

Напомним, в Украине меняют правила парковки и ужесточают штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Фото и видео-фиксация нарушений будет проводиться без участия патрульных и водителей. Новые требования вступят в силу в конце сентября.

Как сообщалось ранее, в Украине в междугородних автобусах с нового года ремни безопасности станут обязательными.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: