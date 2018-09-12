В «ДНР» объявили в розыск очередного посетителя кафе «Сепар», посетившего заведение в день убийства Захарченко. Новости

На неподконтрольной украинским властям Донетчине в розыск объявлен мужчина, который посетил 31 августа кафе «Сепар» незадолго до взрыва, в результате которого был убит «глава ДНР» Александр Захарченко. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«31 августа 2018 года в кафе находился гражданин, фотографию которого в данный момент вы видите на экране. Просьба указанному лицу и гражданам, располагающим какой-либо информацией о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции либо позвонить по телефонам: 062-301-82-11 либо 102. Конфиденциальность гарантирована», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двое мужчин, объявленных 5 сентября «МВД ДНР» в розыск, оказались не причастными к взрыву, в результате которого был убит «глава ДНР» Александр Захарченко.

Напомним, 31 августа в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. «И.о. главы ДНР» стал Дмитрий Трапезников. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» заявили, что причиной гибели «главы ДНР» Александра Захарченко стало безоболочное взрывное устройство, заложенное внутри кафе. В покушении подозревают одного из его охранников и обвиняют украинские спецслужбы. В СБУ сообщили, что гибель в неподконтрольном украинской власти Донецке «главы ДНР» может быть результатом внутренних криминальных конфликтов.