В Донецке Дом культуры «Юность», рядом с которым стоит памятник Кобзону, хотят назвать в его честь. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке Дом культуры «Юность», пострадавший при обстрелах в 2014 году, после восстановления будет назван в честь российского певца Иосифа Кобзона. Об этом заявил «глава министерства культуры ДНР» Михаил Желтяков российским СМИ.

Он рассказал, что в 2015 году стоимость реконструкции ДК «Юность», пострадавший во время обстрелов, оценивалась в 260 млн рублей. По его словам, Кобзон лично участвовал в проекте по реставрации ДК.

Теперь в Донецке намерены поддерживать и другие проекты Кобзона, в том числе конкурс «Я люблю тебя, жизнь» и фестиваль «Большой Донбасс».

Сообщается также, что ДК «Юность», в который попало около десяти снарядов, продолжает работать. В разных кружках и театре занимаются около 800 человек. Отопительная система здания разрушена.

Напомним, что 30 августа 2003 года, в Донецке установили скульптуру Иосифа Кобзона работы Александра Рукавишникова, ровно через 15 лет, в этот же день, российский артист скончался.

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