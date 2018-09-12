Перенос пункта пропуска «Меловое» с РФ на территорию Украины завершается. Новости

Работы по переносу пункта пропуска «Меловое» на украинскую территорию подходят к завершению. Об этом на свое странице в Facebook сегодня, 12 сентября, сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

«С 14 сентября пункт пропуска будет функционировать в нормальном режиме. Чтобы предотвратить внештатные ситуации непосредственно в Меловом провел рабочее совещание по урегулированию проблемных вопросов, которые возникли вследствие блокирования участка автомобильной трассы "Т-13-07", а также началу работ по инженерному обустройству участка российско-украинской государственной границы, которая проходит по улице Дружбы Народов. Районное руководство и правоохранители заверили, что обеспечат надлежащее функционирование системы жизнеобеспечения и не допустят снижения социальных стандартов для жителей района из-за ограничения движения на указанных участках. Держу вопрос на личном контроле», – пообещал Клименко.