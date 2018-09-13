Покровск: Чем скауты Донетчины отличаются от пластунов (Фото). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) действует Донецкое областное отделение всеукраинской организации скаутов*.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», основано оно на базе клуба скаутов «Джерело» – это первая в восточной Украине подобная организация, которая была зарегистрирована в 1995 году.

«Многие путают скаутов и пластунов, хотя оба направления используют скаутский метод воспитания подростков. У скаутов упор делается на экологию, формирование здорового образа жизни, краеведение, воспитание лидерских качеств, а у пластунов – больше национального и патриотического воспитания. Но это никак не мешает общению в различных совместных скаутских проектах», – пояснила «Донецким новостям» руководитель областной организации скаутов и клуба «Джерело» Наталья Климова.

Наталья Климова

Она уточнила, что на данный момент в базе скаутов Покровска – 56 человек в возрасте от 6 до 63 лет.

Скаутский год длится с сентября по сентябрь. Основным достижением прошедшего периода стало то, что у областных скаутов появилось свое помещение. «Наше движение развивалось на базе школ. Места постоянной дислокации не было. Теперь оно у нас есть», – поясняет Наталья Климова.

Областная организация располагается в Покровске в Инновационном центре развития для молодежи и детей «Junior Trackers», который после полной реконструкции здания открыли в феврале.

«Я впервые познакомилась с этими ребятами в феврале. И это стало самым ярким впечатлением последних лет. Я и сама попала в этот бурлящий котел. Уже ездила с ними в Черкассы в рамках проекта "Экологічними стежками України", в Новогродовку. То, как они ставят палатки, вяжут узлы, разводят костер, рассуждают – не каждый взрослый так может. Скауты значительно развитее своих сверстников. Причем многие ребята раскрываются буквально на глазах. Пришел такой себе тихоня, а спустя пару месяцев – уже не узнать человека», – делится впечатлениями художественный руководитель центра «Junior Trackers» Евгения Токарева.

Скауты участвуют в экологических акциях («Лес-SOS», «Еко-варта», «Ореховая роща»), в археологических экспедициях (например, были на раскопках Цареборисовской крепости на Осколе), организовывают сплавы на байдарках. За последние годы юные путешественники из Покровска учились выживать в условиях дикой природы на заповедном острове Джарылгач на Херсонщине, путешествовали по городам Украины.

Визитной карточкой покровских скаутов является проект «Зов степи» («Поклик степу»), благодаря которому более шести тысяч ребят из разных регионов Украины побывали в Донецкой области, знакомились с ее историей, достопримечательностями. Раньше «Зов степи» проходил в районе села Красное, на родине композитора Сергея Прокофьева. Но вот уже второй год как проект реализуется в Никольском районе, в заповеднике «Каменные могилы», где совмещаются скаутские мероприятия с фестивальным праздником «Дикое поле».

По словам Натальт Климовой, настоящим прорывом стала поездка покровских скаутов в Нидерланды в рамках проекта «Фанбори-2017», а также возможность побывать в этом году на IV Евразийском слете скаутов в Беларуси.

«Скаутский год у нас завершится в этом месяце участием в Запорожском полевом практикуме "Байда-2018". Вместе со студентами Донецкого национального техничесого университета (с началом вооруженного конфликта находится в Покровске, – ред.) примем участие в тренерской программе. Нам очень помогают студенты горного факультета. Они ездили с нами на "Каменные могилы", где демонстрировали знания геологического материала. Надо было видеть, какое впечатление произвело на некоторых "черное золото" – наш донбасский уголек! Дети впервые держали в руках и природную соль, и кость мамонта и наши граниты. Для студентов такие поездки – профориентация и полевая практика. Забавно, что далеко не все будущие геологи, оказывается, умеют ставить палатки. Так что такое сотрудничество – взаимовыгодно», – рассказала Наталья Климова.

Городские власти Покровска плотно начали взаимодействовать со скаутами три года назад. «У них – огромный опыт и драйв, это очень подкупает. Скаутом может стать каждый, у кого есть желание узнавать что-то новое, развивать свои навыки, беречь природу. Скаутинг – это не просто туризм, как думают некоторые. Это своеобразный образ мысли и жизни. Мало иметь туристическую сноровку: разжигать костер, поставить палатку, приготовить еду, оказать первую доврачебную помощь. Важно еще раскрыть в ребенке именно его направление: Кто он? чем дышит? к чему больше расположен? Тут нужно быть очень хорошим психологом. И в этом смысле Покровску и его скаутам очень повезло с Натальей Васильевной», – прокомментировала завсектором Управления семьи, молодежи и спорта Покровского горсовета Яна Штурхецкая.

*Национальная организация скаутов Украины (НОСУ) – всеукраинская молодежная общественная организация, созданная в 2007 году. НОСУ представляет Украину во Всемирной организации скаутского движения, которое объединяет более 200 стран.