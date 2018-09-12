Уничтожили в хлам: Гиркин заявил, что кураторы из России намеренно разрушали экономику Донбасса . Новости

Кураторы из Кремля на неподконтрольном украинском Донбассе изначально планировали разрушить экономику. Об этом заявил бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) в эфире российского интернет-канала, сообщает «Гордон».

«Ее уничтожили, просто уничтожили. В хлам уничтожили. В принципе, какую-то пользу от этого паразитическую получили, то есть высосали оттуда какое-то количество квалифицированных кадров, в первую очередь среднего технического персонала, рабочих кадров, которых остро не хватает на российских современных предприятиях в оборонке. И все. Вот весь эффект от того, что сделали московские кураторы», – подчеркнул он.

По словам Гиркина, в этом и заключалась цель Москвы на Донбассе. «Донбасс никто никогда не собирался делать ни Приднестровьем, ни Абхазией, начиная с лета-осени 2014 года. Его заранее собирались отправить обратно в состав Украины в рамках некоей федерализации. Поэтому он совершенно никому не был нужен, поэтому его тупо грабили под общим руководством нашего любимого друга (помощника президента России) Владислава Суркова», – сказал Гиркин.

Он пояснил, что Сурков расставлял кадры на Донбассе, чтобы они помогали или не мешали грабить неподконтрольный украинский регион.