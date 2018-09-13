В «ЛНР»: Как сегодня живет Кадиевка (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинским властям Стаханове (после переим.: Кадиевка, Луганская обл.) нет работы, многие здания заброшены и безуспешно сдаются в аренду, отсутствует централизованное отопление, а на дорогах – ямы.

Офисный центр, где когда-то располагались члены Союза адвокатов Украины, находится в заброшенном состоянии. На полу до сих пор можно найти разбитую технику и документацию времен до военного конфликта. Объявление на двери приглашает по вопросам аренды обращаться к новому «балансодержателю». Новым «владельцем» офисов стал «Стахановблагоустройство». Через разбитые окна видно белое здание «республиканского» «Центра административных услуг».

В городе плачевная ситуация с дорогами. Местные жители рассказывают, что в прошлом году ямы на дорогах пытались латать. После зимы они появились снова. В городе местами дыры в асфальте закрыли тротуарной плиткой. «С 2014 года такая ситуация. Там положение такое было – военное, там средств, наверное, нет в горбюджете», – рассказывает местный житель Михаил. Мужчина уверен, что «сейчас кое-что делают, покрасили бордюры». Он вспоминает, что раньше в Южном районе ходили троллейбусы.

В городе, рассказывают местные жители, нет централизованного отопления. Школа и больница имеют индивидуальное отопление, установлено оно и в жилых домах и квартирах, но не у всех. Установить в своей квартире отопление пенсионеры не могут из-за отсутствия средств. Централизованного кредитования нет, а если и было бы – не смогли бы выплачивать. «За что, за 3 тыс. пенсии? А кушать за что, а коммуналку за что платить… Свет, газ и воду отрежут. Это мне надо 10 лет собирать, чтоб я "индивидуалку" поставила», – говорит пенсионерка.

Пожелания подростков менее требовательны, чем у взрослых. «"Макдональдса" не хватает, и чтобы круглосуточно работало все. Ну, круглосуточно – это слишком. Но хоть до часу ночи», – говорят дети.

Также ребята жалуются на отсутствие мобильного интернета.

Город будто замер. В нем сохранился памятник Ленину, памятник Стаханову, не востребована площадь магазина «Киевский»: висит объявление об аренде. Работы в городе нет ни для молодого поколения, ни для старшего. Объявления зовут молодежь на работу в Россию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам издания «Реальная газета»