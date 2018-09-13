В кранах ее нет, но ручьями течет по улицам: В «ЛНР» рассказали о ситуации с водой. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины – в Брянке – уже 4 года у многих жителей нет отопления, а вода для жителей – роскошь. Ее нет в кранах, но она ручьями течет по улицам.

К зиме готовы те дома, где есть индивидуальное отопление. «А у нас 4 года нет отопления. И повырезали из подвала все», – рассказывает местная жительница. Люди спасаются от холода, зажигая на ночь конфорки газовой печи. Это позволяет поднять температуру в квартире примерно до 15-16 градусов.

До военного конфликта экономика Брянки была завязана на шахтах и заводе. Сегодня жители лишены элементарных удобств: отопления, питьевой воды, которую они вынуждены покупать. Даже коммуникации уничтожены. И люди не видят выхода.

Напор воды слабый. «Очень плохо с водой, особенно на верхних этажах… Раньше 12 ночи вода не идет. И то идет: 20 минут ведро воды набирается», – рассказывает женщина, проживающая в девятиэтажке.

«Часа два набираю воду в бутылки – ночью», – добавляет другая.

Также жители Брянки рассказывают, что, так как воду набирают на всех этажах, наверх она доходит практически чистая и пригодная для питья.

Кроме того, время от времени воду отключают. Местные жители говорят, что готовят только из очищенной покупной воды. «Отключают очень часто. И по 2, и по 3 дня не бывает воды. Машина подходит 2 раза в неделю. У нас у каждого по 10 баллонов. Набираем эти баллоны, тащим. Вот так вот живем», – жалуется жительница Брянки.

По ее словам, стоит подвозная вода 1 руб. (0,4 грн по местному курсу на 13.09.18 г.) за литр.

«Трасса старая, у нас за домом одни порывы. Сейчас вот там течет. Вот только там раскапывали, мы сидели без воды – и оно тут же опять потекло. Порыв за порывом», – сообщает женщина.

Брянка – шахтный город. колодцев здесь не роют. Единственная альтернатива покупной воде – чистый источник за городом. Но он недоступен для пенсионеров. При этом отсутствие воды – это отсутствие элементарных удобств, а также риск инфекций.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам издания «Реальная газета»

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