На Донетчине мошенники присвоили пенсии переселенцев на полмиллиона (Фото). Новости

На Донетчине полицейские разоблачили группу мошенников, которые, используя коррупционные связи в банковских учреждениях, присваивали пенсии переселенцев. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой обл.

Злоумышленники за деньги оформляли пенсионные выплаты на имена жителей неподконтрольных украинским властям городов без выезда на подконтрольную территорию Украины. Мошенники получали доступ к счетам пенсионеров через подставных лиц, выполнявших роль переселенцев, и без ведома жертв снимали все средства. Аферисты открывали счета даже на умерших и недееспособных лиц, а также пособников незаконных вооруженных формирований. По предварительным оценкам, подозреваемые завладели бюджетными средствами на несколько млн грн. Сейчас все лица, причастные к мошеннической сети, установлены, инициатор преступного бизнеса задержана.

Миллионную мошенническую схему раскрыли сотрудники управления уголовного розыска совместно со следственным управлением полиции Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры и при содействии руководства банка.

Финалом работы стала серия обысков и задержания главной подозреваемой. Ею оказалась 31-летняя учительница биологии, а в прошлом работница органов внутренних дел, которая была уволена.

Установлено, что преступная группировка действовала на территории Славянска, Краматорска, Бахмута, Покровска на протяжении нескольких лет. Злоумышленница с помощью своих сообщников подыскивала жертв из числа пенсионеров-переселенцев, которым было необходимо переоформить социальные выплаты без личного присутствия.

Жители неподконтрольной территории передавали женщине оригиналы своих паспортов. На их имя, по предварительному сговору с должностными лицами банка, она оформляла платежные карточки. Для прохождения идентификации использовали «дублеров» – местных пенсионеров, похожих по внешности на переселенцев. «Актерам» платили по 100 грн.

Подозреваемая, пользуясь уязвимым состоянием своих жертв, оставляла банковские карточки себе, привязывала счета к телефону и снимала все деньги, что на них начислялись, а также оформляла кредиты на чужие имена. Пенсионерам сообщала, что надо подождать или что им отказано в оформлении выплат без личного присутствия. Некоторые старики ждали свою пенсию больше года, но так и не увидели ее.

Как выяснили полицейские, аферисты получали деньги даже за «мертвые души».

На сегодня, несмотря на отсутствие доступа на неподконтрольную территорию, установлены 7 пострадавших, со счетов которых было похищено около 0,5 млн грн. Однако есть информация, что пострадавших гораздо больше. Сейчас оперативники устанавливают их личности.

У координатора преступной группы и помощников изъяты оригиналы паспортов граждан, в том числе лиц, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, чужие банковские карточки, записи с номерами счетов потерпевших.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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