Могли выйти из СИЗО на улицу в любое время: Военный прокурор о деле экс-бойцов «Торнадо». Новости

У осужденных экс-бойцов роты «Торнадо» были не только ключи от камер, но и магнитные карты для выхода из Лукьяновского СИЗО. О новых деталях расследования рассказал главный военный прокурор Украины.

«На данный момент следствию известно, что они готовили бунт, побег, насильственные действия в отношении работников правоохранительных органов и хранили запрещенные предметы, в том числе взрывчатку. Сейчас четверым осужденным "торнадовцам" по ряду статей объявлены подозрения», – сказал он.

«Двое работников киевского СИЗО, и это еще не все, арестованы по решению суда и находятся под арестом за служебные преступления, содействие и пособничество незаконным действиям по подготовке штурма, побега и всего остального. Им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы», – продолжил Матиос.

По его словам, после бунта экс-бойцов «Торнадо» в Лукьяновском СИЗО и других пенитенциарных учреждениях прошли «кадровые чистки». «Начался тотальный жесткий прессинг законными методами по всем учреждениям исполнения наказаний, когда наказывают не осужденных, а тех, кто им способствует дальше совершать преступления», – сообщил военный прокурор.

«Мы установили лиц в киевском изоляторе, которые за весь период, а это 1,5 года пребывания [осужденных], не провели в камере экс-бойцов "Торнадо" ни одного обыска, которые предусмотрены каждую неделю, чтобы найти, если есть, запрещенные предметы... Следствие установило, что у всех "торнадовцев" были магнитные карты, которые позволяли им выйти вообще на улицу, не только ключи, которыми решетки открываются. На улицу Дегтяревскую. Когда мы в ходе следственного эксперимента начали прикладывать магнитные карты к носителю, все двери открывались, на улицу вышли», – добавил Матиос.

Главный военный прокурор Украины также заявил, что бунт экс-бойцов роты «Торнадо» в Лукьяновском СИЗО стал возможным в том числе из-за невыполнения своих обязанностей прокурором.

Напомним, 17 июня 2015 года суд арестовал ряд бойцов роты «Торнадо» в Луганской области по подозрению в совершении тяжких преступлений в зоне АТО (ныне – ООС). Досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники ОПГ удерживали в подвале местных жителей и пытали. В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты «Торнадо».

В апреле 2017 года районный суд города Киева приговорил 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» к различным срокам лишения свободы (от 5 до 11 лет, трое получили условные сроки) за совершение преступлений во время исполнения служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО. Осужденных поместили в Киевский (Лукьяновский) следственный изолятор.

В Киеве продолжается апелляционный процесс на приговор суда (апелляции подали 11 из 12 осужденных) по этому делу, который сопровождается скандалами и митингами в поддержку «торнадовцев». 9 августа правоохранители попытались обыскать камеры экс-бойцов роты «Торнадо», осужденных за похищения и пытки людей, но, как оказалось, у них есть не только свои информаторы, но и доступ к ключам от помещений и боеприпасам.

Также след «Торнадо» усматривают в убийстве известного участника АТО Виталия Олешко, которое произошло в Бердянске 31 июля 2018 года. По информации народного депутата Украины Антона Геращенко, исполнителем является бывший снайпер добровольческого батальона «Торнадо».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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