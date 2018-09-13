Децентрализация и дороги: Как использует бюджетные деньги Донбасс (Инфографика). Новости

В рамках децентрализации местным властям в регионах передают не только полномочия, но и финансирование, поэтому они несут ответственность за качество дорог местного значения. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Регионы всегда жаловались, что все забирает Киев, не хватает денег, ничего они не могут сделать. С этого года ситуация в дорожной отрасли кардинально другая – деньги есть. Теперь не нужно бездельничать, не нужно ждать и держать деньги на депозитах в банках и получать с этого проценты, а строить дороги... Там, где не будут справляться, мы будем просто изымать эти средства», – сказал он.

По его словам, хороший пример показали Львовская и Днепропетровская области, которые построили рекордное количество дорог за счет того, что они аккумулировали весь ресурс. «Если в этом году было предусмотрено 11,5 млрд грн на областное финансирование, то со следующего года это будет уже 17,5 млрд грн [на дороги местного значения]. Мы считаем, что за эти деньги можно привести в нормальное состояние дороги», – отметил Омелян.

«Когда мы говорим об областных дорогах – это областные власти, когда мы говорим о местных дорогах – это местные органы власти, "Укравтодор" отвечает только за 47 тыс. км дорог [общегосударственного значения] из 170 тыс. км по всей стране», – добавил министр инфраструктуры.

Министерство инфраструктуры подготовило инфографику об использовании субвенций из госбюджета на строительство и ремонт дорог в регионах, выделенных из Дорожного фонда по состоянию на 31 августа 2018 г. Согласно этим данным, субвенцию на строительство и ремонт дорог из госбюджета Донецкая область освоила на 43%, Луганская – на 21%.

Инфографика: Министерство инфраструктуры Украины

Как сообщалось ранее, в этом году на строительство и реконструкцию дорог в Украине было выделено 47 млрд грн, целенаправленно ли их используют в регионах, сейчас проверяют аудиторы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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