Ситуация в пунктах пропуска утром 13 сентября: Проезда ожидали 180 авто. Новости

Сегодня утром, 13 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 47,8 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10610 человек и 1190 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10600 человек и 1830 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9670 человек и 1780 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4520 человек и 980 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12450 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 180 авто:

КПВВ «Майорск» – 10/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

Очевидцы на момент подготовки материала о ситуации на КПВВ в соцсетях не сообщали.