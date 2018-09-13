Война на Донбассе обновила украинскую армию, но есть проблемы, – политолог. Новости

Война на Донбассе в значительной степени усилила и укрепила украинскую армию, но не способствовала мощному развитию экономики благодаря национальному военно-промышленному комплексу (ВПК). Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Украинская армия стала лучше, вынужденно лучше по сравнению с предыдущим периодом и предыдущим политическим циклом. Война на Донбассе в значительной степени обновила украинскую армию. Сегодня она многочисленнее и лучше вооружена», – сказал он.
«С другой стороны, очень многие надеялись, что именно армия и военно-промышленный комплекс станут локомотивами в развитии экономики. Этого не случилось», – продолжил Бортник.
По его мнению, коррупция, которая пронизывала военно-промышленный комплекс Украины не позволила в полной мере возродить большинство предприятий ВПК, чтобы они работали на национальную армию.
«Массовые закупки иностранных вооружений, а еще более массовые закупки бывших советских вооружений, которые находились на складах бывших стран-участниц Варшавского блока, они в какой-то мере сузили возможность для прогресса отечественного ВПК», – отмечает эксперт.
«Армия сегодня лучше, армия в потенциальном будущем может играть и политическую роль в Украине по Египетскому сценарию – я такого не исключаю, но все же за 4 года конфликта на Донбассе она все еще далека от того стандарта, какой хотели бы видеть ее мы сегодня. Мы видим массовые увольнения офицерского, сержантского составов в армии, потому что, к сожалению, уровень оплаты "работы" этих людей, не рыночный на сегодняшний день. Обещания президента платить "много", не выполнены», – добавил политолог.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
Читайте также:
- ВМС Украины усилили защиту Азовского моря (Фото)
- В Генштабе пояснили, почему в Украине продлен призыв в армию
- Эксперт назвал два условия для успеха операции Объединенных сил на Донбассе
- В Украине разведчиков готовят по стандартам НАТО
- Борьба с безразличием системы: Раненый участник АТО пытается спасти ноги от ампутации (Фото)
- Министерство по делам ветеранов: Порошенко надеется, что скоро появится новое ведомство
- Зарплата ВСУ: Порошенко поручил повысить денежное обеспечение военнослужащих на 30%
- Оружие и зарплаты: На сколько хотят увеличить оборонный бюджет на 2019 год
- Для мира на Донбассе: В Украине уравняли права мужчин и женщин на военной службе
- Верховная Рада внесла изменения в назначение пособия после смерти военного
Комментарии