Война на Донбассе обновила украинскую армию, но есть проблемы, – политолог. Новости

Война на Донбассе в значительной степени усилила и укрепила украинскую армию, но не способствовала мощному развитию экономики благодаря национальному военно-промышленному комплексу (ВПК). Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Украинская армия стала лучше, вынужденно лучше по сравнению с предыдущим периодом и предыдущим политическим циклом. Война на Донбассе в значительной степени обновила украинскую армию. Сегодня она многочисленнее и лучше вооружена», – сказал он.

«С другой стороны, очень многие надеялись, что именно армия и военно-промышленный комплекс станут локомотивами в развитии экономики. Этого не случилось», – продолжил Бортник.

По его мнению, коррупция, которая пронизывала военно-промышленный комплекс Украины не позволила в полной мере возродить большинство предприятий ВПК, чтобы они работали на национальную армию.

«Массовые закупки иностранных вооружений, а еще более массовые закупки бывших советских вооружений, которые находились на складах бывших стран-участниц Варшавского блока, они в какой-то мере сузили возможность для прогресса отечественного ВПК», – отмечает эксперт.

«Армия сегодня лучше, армия в потенциальном будущем может играть и политическую роль в Украине по Египетскому сценарию – я такого не исключаю, но все же за 4 года конфликта на Донбассе она все еще далека от того стандарта, какой хотели бы видеть ее мы сегодня. Мы видим массовые увольнения офицерского, сержантского составов в армии, потому что, к сожалению, уровень оплаты "работы" этих людей, не рыночный на сегодняшний день. Обещания президента платить "много", не выполнены», – добавил политолог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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