Сводка из зоны ООС за 12 сентября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 38 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования трижды применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В течение суток 2-е военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. НВФ осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов калибром 82 мм противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Светлодарск, Чермалык и Лебединское. По позициям у Крымского, Новотошковского и Лебединского НВФ открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

С начала суток противник из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Березового, Старогнатовки, Гнутово, Водяного и Широкино.

В «ДНР» утверждают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 25 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 271 единица. Применялись минометы калибром 82 и 120 мм, БМП, БТР, РПГ, СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие. Под обстрелами оказались аэропорт, село Спартак на окраинах Донецка, Горловка и ее поселки Зайцево, Гольмовский, шахты им. Гагарина, Верхнеторецкое, Докучаевск, села Яковлевка, Новоласпа, а также села Заиченко, Безыменное, Саханка, Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.), Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.), Новая Таврия».

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины", обстреляв позиции ЛНР. Обстрелу из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов подвергся район Марьевки».