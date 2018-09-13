В США осудили запланированные в «Л-ДНР» «выборы». Новости

В США осудили запланированные в «Л-ДНР» «выборы». Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента Хизер Нойерт, опубликованном на сайте Госдепа.
«Соединенные Штаты осуждают объявление плана проведения "выборов" в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках". Учитывая постоянный контроль над этими территориями со стороны Российской Федерации, настоящие выборы немыслимы и грубо противоречат обязательствам России по Минским соглашениям», – говорится в сообщении.
В США также отметили, что «создавая фальшивые процедуры, Россия еще раз демонстрирует свое игнорирование международных норм и подрывает усилия по достижению мира на востоке Украины». «Так называемые "народные республики", созданные Россией, не имеют места в украинском конституционном порядке», – уверены в Госдепе.
Нойерт в заявлении подчеркнула, что Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям «по урегулированию конфликта, спровоцированного Россией на востоке Украины» и сообщила, что «поддержка США суверенитета и территориальной целостности остается непоколебимой».
Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донетчины заявили о назначении «временно исполняющего обязанности главы ДНР» – им стал «председатель парламента» Денис Пушилин. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили дату «выборов».
Напомним, что после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение «выборов» на 11 ноября. Одним из кандидатов может стать Наталья Захарченко – вдова бывшего «главы республики». Также о своих намерениях участвовать в гонке заявили экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский, «экс-народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев и первый «министр обороны ДНР» Игорь Хакимзянов.
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