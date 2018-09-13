Украинцам у оккупанта делать нечего: Омелян об автобусных перевозках на Донбассе. Новости

На Донбассе в ходе проверок выявили многочисленных нелегальных автобусных перевозчиков, которые осуществляют рейсы в Россию. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«На позапрошлой неделе мы закончили проверки Донецкой и Луганской областей в отношении автобусных перевозок между Украиной и РФ. Мы сейчас усилим мероприятия в отношении "черного рынка" таких перевозок. Мы видим, что есть огромное количество нелегальных перевозчиков, и будем думать, что делать с легальными перевозчиками», – сказал он.

«Есть очень много спекуляций на эту тему, что миллионы украинцев своим выбором считают российский вектор. Я так не считаю. Я считаю, что раз мы провозгласили европейское и евроатлантическое направление, мы должны его придерживаться, и украинцам у оккупанта нечего делать», – заявил Омелян.

Он также утверждает, что Украина не будет нести убытки, если запретит пассажирское железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Министр инфраструктуры Украины также заявлял, что ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на неподконтрольных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения. Документ о прекращении транспортного сообщения с Россией уже направлен на рассмотрение Кабинета министров Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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