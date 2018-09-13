Евросоюз продлил санкции против России. Новости

Евросоюз сегодня, 13 сентября, продлил на полгода индивидуальные санкции против России. Ограничительные меры продлены в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Официальное заявление опубликовала пресс-служба Совета ЕС.

«Совет ЕС продлил срок действия ограничительных мер, которые были введены в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев, до 15 марта 2019 года. Эти меры включают замораживание активов и ограничения на поездки. В настоящее время они применяются в отношении 155 физических и 44 юридических лиц», – говорится в сообщении.

В Совете ЕС отметили, что оценка ситуации не дала оснований для изменения режима санкций, а информация о физических и юридических лицах и причинах их внесения в список были актуализированы.

«Правовые акты были одобрены Советом ЕС в рамках письменной процедуры», – сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе напомнили о других мерах ЕС, введенных в связи с кризисом в Украине и действующих на данный момент. Это экономические санкции, направленные на отдельные секторы экономики России – в силе до 31 января 2019 года. Кроме того, это ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя и действующие только на территории Крыма и Севастополя – в силе до 23 июня 2019 года.

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