Иловайская трагедия будет траурной нитью в День независимости, – мнение. Новости

Иловайская трагедия будет проходить черной нитью в День независимости, потому что украинцы никогда не забудут этих событий и погибших на Донбассе в августе 2014 года украинских солдат. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«В 2014 году, когда на Крещатике ехала техника и шагали парады, в то время наиболее боеспособные части украинской армии и добровольческих соединений гибли в Иловайском котле, их не было кому спасти, не было ресурсов и резервов, чтобы этот котел пробить, чтоб пробить им дорогу жизни. И эта техника, которая шла по Крещатику, могла бы, возможно, спасти эти жизни», – сказал он.

По его словам, демонстрации и парады власть и оппозиция используют как элемент политической борьбы. «День независимости – это День независимости и парады должны быть, но они должны быть сопоставимы с экономическими возможностями страны и не должны превращаться в "пир во время чумы", в праздник во имя политического эго», – отметил Бортник.

«Всегда уже черной нитью парада на День независимости будет Иловайская трагедия. Она станет частью подсознания украинцев, потому что она произвела огромное влияние на общество эта трагедия. Об этом надо помнить президенту, и, возможно, с этого начинать утро – возлагать цветы, отдавать дань погибшим, а к обеду или вечером принимать парады», – считает политолог.

Как сообщалось ранее, по данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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