Ожидать каких-то улучшений на Донбассе слишком наивно, – Тука. Новости

Затопленные шахты и аварийный объекты критической инфраструктуры, расположенные на неподконтрольной Украине территории Донбасса, пока не могут быть даже обследованы. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.
«Сама по себе ситуация на Донбассе улучшаться не может. Ожидать каких-то улучшений сейчас – слишком наивно. Что может сейчас сделать Украина на неконтролированных территориях? К сожалению, единственное, что нам остается, это постоянно поднимать этот вопрос в ходе Минских переговоров и во время встреч в "Нормандском формате"», – говорит он.
По его словам, когда он занимал должность губернатора Луганской области, были привлечены немецкие специалисты, которые должны были бы исследовать ситуацию с подтоплением шахт по обе стороны линии разграничения.
«Немцы приехали, но представители ОРДЛО* отказались допускать иностранных специалистов на те шахты, которые расположены на неподконтрольной территории. Обследование наших шахт [на подконтрольной территории] было проведено, мониторинг, отчет и рекомендации предоставлены. Но на другую сторону иностранных специалистов не пустили. Такая ситуация сохраняется до сих пор, более того, за последнее время она еще и ухудшилась», – сообщил Тука.
«В свое время россияне нагло и демонстративно вышли из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), фактически лишив Украину возможности каким-то образом корректировать свои действия во время восстановительных и ремонтных работ. Сейчас этот центр парализован», – напомнил замминистра МинВОТ.
Как сообщалось ранее, замминистра МинВОТ Георгий Тука утверждает, что затопленные шахты и разрушенные предприятия после возвращения неподконтрольной Украине территории Донбасса никто восстанавливать не будет, но конкретного плана о будущем региона у украинских властей пока нет.
*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»
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