Россия и «выборы» в «ДНР»: Обстановка постоянно меняется. Новости

«Экс-командир» незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский уже не так уверен в своем участии в «выборах» в «ДНР». Об этом он сегодня, 13 сентября, написал в социальной сети.

По его словам, Москва в «ДНР» направляет «помощь» и «вправе решать, с кого спрашивать за распоряжение этой помощью». «Но если при этом мы не один из федеральных округов России, а играем в непризнанную никем независимость, то играть нужно в рамках хоть каких-то правил. Мы хотели отречься от любых претензий на нечаянную власть, войдя в состав России, но вынуждены висеть на вибрирующей нитке, ожидая разрешения от бремени, и хотели бы участвовать если не во внешних обстоятельствах, то хотя бы во внутренних. Обстановка постоянно меняется, и смерть Захарченко внесла в нее свои коррективы», – заявил Ходаковский.

Он добавил, что эти изменения ему «приходится учитывать» при формировании своей «предвыборной» программы. «До окончательного решения (не моего) о моем участии, я не планирую обнародовать свои наработки… Пока ЦИК не получил окончательных рекомендаций, и тянет время, ссылаясь на неработающий официальный сайт, но даже если инструкции будут содержать пункт о моем недопуске – в истерику не впадем», – написал он в соцсети.

Ходаковский также сообщил, что в «ДНР» с определенными «рекомендациями» прибыл куратор Кремля, который организовывал «избрание» Александра Захарченко «главой республики».

Напомним, в «ДНР» еще до ликвидации Александра Захарченко «выборы» «главы республики» первоначально были запланированы на осень этого года. О своем участии первоначально заявили Александр Захарченко (также была утверждена его «избирательная» программа) и его противник – Александр Ходаковский. «Экс-народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев по состоянию на июнь 2018 года не решил, будет ли он выставлять свою кандидатуру на «выборах главы ДНР».

С 1 августа в «ДНР» стартовала подготовка к «выборам» – начали набирать агитаторов.

В августе «экс-командир» незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский заявил о своем отказе участвовать в избирательной гонке. Он также перечислил иных лиц, отказавшихся баллотироваться на пост «главы ДНР» и назвал троих вероятных участников «выборов». 6 августа стало известно, что члены общественного движения «Донецкая республика» (действует по принципу правящей партии в «ДНР») предложили увеличить срок действия полномочий «народного совета» и «главы ДНР».

После ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «ДНР» назначили проведение «выборов» на 11 ноября. Одним из кандидатов может стать Наталья Захарченко, вдова бывшего «главы республики». 9 сентября о своей готовности участвовать в «выборах» «главы ДНР» заявил Александр Ходаковский, а 11 сентября и «экс-народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев.

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