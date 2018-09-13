В Красногоровке восстанавливают пострадавшую от обстрела школу (Видео). Новости

В Красногоровке (Донецкая обл.) проводится капитальный ремонт местной школы, которая пострадала во время обстрела 28 мая 2017 года. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

По его словам, строители демонтировали разрушенные стены и выложили их заново; на 2-х этажах провели внутренние работы, установили противопожарную сигнализацию, системы отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции.

Сейчас, объяснил губернатор, готовят бетонные конструкции, чтобы перекрыть 2-й этаж одного из корпусов и сделать надстройку, где будут расположены 3 класса и актовый зал, которого в этой школе никогда не было. Кроме того, в отремонтированной школе будет функционировать современный пищеблок и мастерские для трудового обучения.

«На капитальный ремонт школы и ее оборудования из областного бюджета выделено 65 млн грн. Еще 11,4 млн грн направляем на построение современной автономной котельной, инженерных сетей, благоустройство территории и забор», – сообщил Куць.

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