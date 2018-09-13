«Моторола», «Гиви», Захарченко: Как Россия использует смерти «символов» в «ДНР» . Новости

Убийство «главы ДНР» Александра Захарченко Россия использует сейчас для двух основных целей – шантажа Германии и Франции, а также для дискредитации Украины перед мировым сообществом в том случае, если начнутся серьезные боевые действия из-за срыва Минских договоренностей. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«То, что случается на Донбассе с лидерами сепаратистов, имеет какой-то символический контекст… Гибли символы – "моторолы", "гиви", "захарченки". Это символы определенного политического и военного движения, но они не были ключевыми структурными звеньями системы управления, которая сложилась на этих территориях», – сказал он.

«Поэтому я считаю, что покушение на Захарченко имело цель эскалации ситуации на Донбассе, прежде всего, надежду на то, что разгорятся боевые действия из-за этого. И имело цель – информационную диверсию. Украине, как государству, это убийство не выгодно, оно не сделало сепаратистов слабее, а только более изолированными и их пропаганду более злобной в отношении Украины», – продолжил Бортник.

По его мнению, Россия сразу же после убийства «главы ДНР» отреагировала по разным направлениям. «Сказала, что нет смысла во встречи "Нормандской четверки", таким образом шантажируя и оказывая давление на Германию и Францию, демонстрируя им, что они теперь вне контекста переговоров в отношении Донбасса: "Мы вас не считаем надлежащими переговорщиками". И назначила дату "выборов" в так называемых "республиках"», – отмечает эксперт.

Он убежден, что, используя таким образом смерть Захарченко, Кремль пытается повысить «формальную легитимность» «ДНР» и «ЛНР». «А там 3 млн человек проживает – больше, чем в Черногории. С другой стороны, это ассиметричный ответ тем, кто замыслит подобные покушения, если ситуация будет двигаться в этом направлении, то РФ будет просто усиливать изолированность этих образований и продолжать политику их интеграции в состав России – экономическую, политическую, социальную. И намеки от России звучат, что эти субъекты могут быть признаны», – добавил Бортник.

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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