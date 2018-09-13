Из-за смерти Захарченко Минский процесс никак не пострадает, – Тука. Новости

Минский процесс никак не пострадает от того, что в «ДНР» убили «главу республики» Александра Захарченко, а «экс-глава ЛНР» Игорь Плотницкий находится «в бегах». Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.
«Я думаю, что Минский процесс никак не пострадает. Сейчас мы станем свидетелями манипуляций вокруг этого события, но в конце концов все вернется в то русло, в котором этот процесс шел. Уже и наши европейские коллеги заявили о необходимости не выходить за рамки договорных отношений», – сказал он.
По его словам, утверждения некоторых «экспертов» о том, что на Минских протоколах стоят подписи «руководителей» «ДНР» и «ЛНР», это не соответствует действительности. «Стоят подписи двух физических лиц: Плотницкий – подпись, Захарченко – подпись», – заявил Тука.
Он в очередной раз подчеркнул, что Украине смерть «главы ДНР» Александр Захарченко была не нужна. «Мы нашли бы ни один миллион долларов, чтобы увидеть этого негодяя живым в СИЗО. Он нам мертвый не нужен», – сказал замминистра МинВОТ.
Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.
7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.
Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»
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