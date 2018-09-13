На Луганщине мужчина продал гранаты и снайперскую винтовку за 13 тыс. грн (Фото). Новости

На Луганщине сотрудники полиции задержали торговца оружием и боеприпасами. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Луганской обл.

Сотрудниками управления уголовного розыска и оперативниками Кременского отдела полиции была получена оперативная информация о том, что ранее судимый 37-летний житель Кременной подыскивает покупателей для оружия и боеприпасов.

В ходе проведения оперативных мероприятий 12 сентября при продаже гранат «Ф-1», запалов УЗРГМ и снайперской винтовки с патронами к ней калибром 7,92 мм торговец был задержан сотрудниками полиции. За продажу боеприпасов и винтовки мужчина успел получить от покупателя 13 тыс. 200 грн.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 263 ч. 1 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Проводится досудебное следствие, в ходе которого следователем предстоит выяснить все обстоятельства преступления.

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