Члены НАТО призвали все стороны выполнять Минские соглашения по Донбассу. Новости

Два месяца назад представители стран-членов НАТО встречались с президентом Украины Петром Порошенко и послали ему «очень четкий и однозначный сигнал», что члены Альянса продолжат поддерживать независимость и территориальную целостность нашей страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 сентября, в ходе брифинга в Киеве по итогам заседания Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины рассказал заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, посол Алехандро Альваргонсалес.

«Союзники призвали Россию прекратить попытки дестабилизировать ситуацию на востоке Украины и вывести свои войска и вооружения с территории Украины, и призвали все стороны выполнять Минские соглашения. Союзники признали стремление Украины в НАТО. Двери НАТО остаются открытыми, и Украина является одним из важнейших партнеров НАТО», – сказал он.

«Для членства в НАТО, чтобы двигаться в направлении членства в НАТО, Украине нужно реализовать ряд очень важных реформ. За 4 года уже достигнут значительный прогресс, но остается еще много работы впереди», – добавил Альваргонсалес.

Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

Согласно общенациональному опросу* Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива, готовность принять участие в референдуме относительно членства Украины в НАТО остается примерно на одинаково высоком уровне с 2012 года, а результаты голосования, если бы оно состоялось, кардинально отличаются. В 2018 году опрос показал, что, если бы такой референдум проводился, то 63% граждан приняли бы в нем участие, из них – 67% проголосовали бы за вступление Украины в НАТО.

*Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии с 16 по 28 августа 2018 года. Всего был опрошен 2041 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (в 110 населенных пунктах), за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

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