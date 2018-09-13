На вещание в Донецкой области получили разрешение еще три телеканала. Новости

Еще 3 телеканала и 1 радиостанция получили разрешение на временное вещание в Донецкой области. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Решением Национального совета от 13 сентября разрешение на временное вещание на территориях с особым режимом вещания выдано трем лицензиатам. Срок действия такого разрешения составляет 1 год с даты принятия решения.

В пресс-службе отметили, что, руководствуясь действующим законодательством Украины, Национальный совет рассмотрел заявления 3-х вещателей – ООО «ТРК "Украина"», ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» и ЗАО «Радиокомпания "Гала"», и решил удовлетворить их просьбы относительно получения разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания.

Согласно принятому регулятором решению, в Горняке Донецкой области начнут трансляции программ канал «Донбасс» медиагруппы «Украина» и 2 телеканала национального общественного вещателя – «UA:Первый» и «UA:Донбасс». Также в Краматорске Донецкой области будет временно вещать с использованием частоты 99,0 МГц радиостанция «Страна ФМ».

Читайте также: