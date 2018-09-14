В Донецке замечены крупные змеи, – соцсети. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой обл. замечены крупные змеи. Так, местные жители видели змей в Донецке и в Горловке, об этом они сообщают в соцсетях.
«Куйбышевский район Донецка, жилой сектор. Замечены длинные и крупные змеи неизвестной породы. На ужей не похожи», – пишет «Тыковка».
Пользователь «Донбасс» отмечает, что змей видели и в Горловке.
Иные пользователи соцсетей предполагают, что это могли быть полозы (из семейства ужеобразных). Выдвигаются и другие предположения. Также люди обсуждают, представляют ли опасность эти змеи:
- «Ivis»: «Бычколов. Бояться нечего»;
- Надежда: «Если не уж, то полоз. Но полоз может и кинуться, кусается, поросенок, хоть и не ядовит. Есть крупные, по 1,5-2 метра длиной. У гадюк голова треугольная»;
- «Mama mia»: «Гадюки»;
- «Necro Mancer: «Может, полозы»;
- Сергей: «Наверное, полозы – неядовитые змеи. Я видел (не в Донецке, а на даче возле реки Днепр) по 2 м длиной, толщиной с женскую руку»;
- «Harri»: «Водяные ужи».
Напомним, в «ДНР» водятся как опасные для человека змеи, так и пауки.
Также сообщалось, что в «ДНР» увеличивается популяция ядовитых змей – змеи, в частности, были замечены в Буденновском районе Донецка, в связи с чем жители нескольких улиц составили обращение в «администрацию». В «администрации» людям посоветовали «быть особенно внимательными и бдительными».
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