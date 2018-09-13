Помогут ли изменения в Конституцию ускорить вступление Украины в НАТО, – мнения. Новости

Внесение каких-либо изменений в Конституцию Украину являются внутренним делом государства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 сентября, в ходе брифинга в Киеве по итогам заседания Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины рассказал заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, посол Алехандро Альваргонсалес.
«Все, что касается Конституции [Украины], это является исключительно внутренним вопросом, это исключительно ваше решение, я не хотел бы вмешиваться в ваши внутренние дела», – сказал дипломат.
Его ответ дополнила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
«Изменения в Конституции, которые закрепляют наши стратегические цели о членстве в ЕС и НАТО, они делаются не для какого-то внешнего ускорения достижения наших целей, а для того, чтобы иметь возможность дать импульс для всей системы государственных органов: и законодательной, и исполнительной ветви власти, чтобы максимально быстро реализовывать реформирование страны», – заявила она.
Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».
Читайте также:
- Члены НАТО призвали все стороны выполнять Минские соглашения по Донбассу
- На востоке Украины поддержка НАТО выросла с показателей статистической погрешности
- Как в Украине проголосовали бы на референдуме о вступлении в НАТО, – опрос
- Курс Украины в НАТО или внеблоковый статус: Динамика поддержки в обществе (Инфографика)
- В Украине сформировалась стабильная поддержка курса в НАТО, – опрос
- Россия сама дала НАТО оружие, которым ее можно бить, – военный эксперт
- Курс в НАТО и в ЕС станет нормой и для президента, и для правительства, – Гримчак
- В Украине разведчиков готовят по стандартам НАТО
- Курс в ЕС и НАТО: Что предлагает Порошенко изменить в Конституции Украины
- Безопасность и выборы: Верховная Рада формирует график работы на осень
Комментарии