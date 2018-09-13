Помогут ли изменения в Конституцию ускорить вступление Украины в НАТО, – мнения. Новости

Внесение каких-либо изменений в Конституцию Украину являются внутренним делом государства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 сентября, в ходе брифинга в Киеве по итогам заседания Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины рассказал заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, посол Алехандро Альваргонсалес.

«Все, что касается Конституции [Украины], это является исключительно внутренним вопросом, это исключительно ваше решение, я не хотел бы вмешиваться в ваши внутренние дела», – сказал дипломат.

Его ответ дополнила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Изменения в Конституции, которые закрепляют наши стратегические цели о членстве в ЕС и НАТО, они делаются не для какого-то внешнего ускорения достижения наших целей, а для того, чтобы иметь возможность дать импульс для всей системы государственных органов: и законодательной, и исполнительной ветви власти, чтобы максимально быстро реализовывать реформирование страны», – заявила она.

Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

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